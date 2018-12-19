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Заведующую одного из муниципальных детских садов Барнаула ждет скамья подсудимых — женщину обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге.
По информации краевого управления Следственного комитета, в 2015 году обвиняемая трудоустроила в дошкольное учреждение на должности рабочего и сантехника своих знакомых, а также дала указание изготовить подложные документы, в том числе табели учета рабочего времени, о якобы исполнении ими своих служебных обязанностей.
При этом данные трудовые функции исполнялись иными сотрудниками детского сада, а заработная плата, начисляемая фиктивно трудоустроенным работникам, присваивалась заведующей и тратилась на личные нужды.
В общей сложности, как утверждают в СКР, за два года женщиной было похищено более 170 тысяч рублей, а непосредственный ущерб от этого претерпел комитет по образованию администрации краевой столицы.
Также уточняется, что своей вины женщина не признала. На ее имущество наложен арест.
В городской комитет по образованию направлено представление о принятии мер по устранению причин и условий совершения преступлений работниками дошкольного образования.
Уголовное дело направлено в суд.
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