Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Строительство снежного городка продолжается не только на площади Сахарова, но и на улице Мало-Тобольской. В туркластере установили ёлку, горки, световые архитектурные формы. Кроме этого, здесь пройдет, как и на Сахарова, конкурс ледовых скульптур.
Как сообщает пресс-центр администрации города, праздничное открытие новогоднего городка на пешеходной улице состоится 22 декабря в 17:00. В этот день всех гостей будет ждать насыщенная программа с выступлением творческих коллективов, конкурсами и подарками.
Как выглядит сейчас улица Мало-Тобольская, смотрите в нашем фоторепортаже.
Комментарии
красиво на Молотобойской!
Звезды вифлеемские.