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Участковый уполномоченный и еще двое мужчин обвиняются в надругательстве над женщиной в помещении отдела полиции в Иркутске.
Как сообщает областная прокуратура, также злоумышленникам инкриминируют нанесение телесных повреждений.
"В ходе расследования установлено, что в ночь на 16 декабря 2018 года фигуранты дела и пострадавшая в состоянии алкогольного опьянения находились в участковом пункте полиции № 8 г. Иркутска. С целью совершения изнасилования они жестоко избили потерпевшую, причинив ей телесные повреждения. После чего вместе совершили насильственные действия сексуального характера", — указывают в надзорном ведомстве.
В данный момент все трое определены под стражу на два месяца.
Комментарии
Да, уж - жесткий отбор в органы - хоровики...
Изнасиловики..
пора россиянцам как и аборигенам запрещать бухло и порно.
Мера сдерживания - смертная казнь.
мусора в наше время страшнее бандитов