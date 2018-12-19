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Украинские военные готовят провокацию в Крыму. Диверсия запланирована на 24-25 декабря, пишут "Известия", ссылаясь на на высокопоставленного представителя дипломатических кругов.
По словам собеседника издания, Киев хочет обстрелять полуостров в районе Перекопа. "Киев планирует эту диверсию именно на суше. Им почему-то кажется, что на море выше риск более серьезной эскалации конфликта. При этом Россию хотят спровоцировать на ответ, чтобы потом кричать на всех углах об агрессии", — заявил источник.
Глава республики Сергей Аксенов заверил издание, что Крым готов к любым провокациям Украины, включая военные.
О том, что под конец года возможны провокации со стороны Украины на границе с полуостровом, недавно заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, Порошенко обсуждает провокацию с западными кураторами. "Ему советуют поддерживать боевые действия в малом режиме, но не переводить действия в ту фазу, за которой будет полномасштабный ответ", — заявил глава МИД.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал заявление Лаврова о готовящейся провокации "бредом сивой кобылы".
Напомним, 25 ноября корабли погранслужбы ФСБ России обстреляли и захватили в Керченском проливе три украинских корабля, которые нарушили госграницу. После этого Украина ввела на своей территории военное положение.
Российский лидер Владимир Путин назвал произошедшее провокацией и связал инцидент с низким рейтингом его украинского коллеги.
После этого Петр Порошенко в интервью каналу Fox News обратился к Путину и назвал войной события в Керченском проливе. "Господин Путин, это агрессия, господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис", — заявил глава Украины.
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