Фото: zaliv-help.ru
Суд в Барнауле постановил взыскать с управляющей компании 20 тысяч рублей компенсации за травму девочки.
Как сообщили в региональной прокуратуре, установлено, что по вине управляющей компании, не обеспечившей надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, произошло затопление квартиры истцов.
В результате инцидента было повреждено имущество. Кроме того, случилось замыкание электропроводки, и несовершеннолетняя получила электротравму, приведшую к госпитализации и лечению ребенка.
"С учетом причинения легкого вреда здоровью несовершеннолетней, характера и степени причиненных потерпевшей физических и нравственных страданий, ее возраста, суд определил взыскать 20 тысяч рублей с управляющей компании", — добавляют в надзорном ведомстве.
Решение не вступило в законную силу.
Комментарии
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