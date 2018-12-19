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Ученые из Йельского университета (США) сообщили, в чем состоит главный вред сахара. Выяснилось, что он блокирует активность самого важного белка, который нужен для размножения микрофлоры кишечника, связанной с весом и здоровьем организма, передает РЕН ТВ.
Состояние кишечной микрофлоры, играющей ключевую роль в здоровье человека, напрямую зависит от рациона питания. По данным MedicalXpress, сахар может изменять видовой состав микрофлоры.
Эксперты проанализировали, как диета с высоким содержанием глюкозы и фруктозы влияет на содержание полезной бактерии Bacteroides thetaiotaomicron в организме мышей. В итоге выяснилось, что сахароза, состоящая из глюкозы и фруктозы, не дает вырабатываться ведущему белку Roc, необходимому для колонизации бактерией thetaiotaomicron кишечника.
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