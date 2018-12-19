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Виталий Мутко уходит с должности президента Российского футбольного союза

, ИА "Амител"
Во главе РФС он стоял дважды

Фото: kamaz-rus.ru

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко оставит этот пост, сообщается на официальной странице организации в twitter.

"Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза", — говорится в сообщении.

Напомним, что во главе организации он находился дважды — с 2005 по 2009 год, а затем с 2015 года.

При этом год назад Виталий Мутко объявил о приостановке своей деятельности в футбольной организации, и исполняющим обязанности руководителя союза стал Александр Алаев.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

19.12.2018 17:35
- гость -

Развалил спорт, и строительство развалю! Ноу криминалити, мамой клянусь!

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