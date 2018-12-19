Фото: incrussia.ru
В 2019 году в РФ подорожает ряд товаров. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на доклад Центробанка о денежно-кредитной политике.
С 1 января 2019 года НДС повышается с 18% до 20%, повышаются акцизы на табачные изделия, бензин, дизельное топливо и машины, а также отменяются льготные акцизы на вино из РФ и шампанское из мест с защищенным географическим указанием.
По прогнозам Банка России, средняя цена на топливо и сигареты увеличится на 4,6%, на вино — 0,9%, машины — 0,2%.
Подорожание данных товаров, в свою очередь, влияет на ценообразование других. Так, подорожают продукты (из-за расходов на транспортировку), а также одежда, обувь и бытовая техника (кроме оплаты транспорта, в цену включат и подросший НДС).
Комментарии
Завтра Путин объяснит всё ))) - от чего и почему
Как неожиданно...
Вчера кто то в хламе нашел каталог "Метро" за 2008г., пару сканов выложили в сеть, посмотрел на цены... взгрустнул...
рост в 2-3раза...
Ну как так то?