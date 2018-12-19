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Госавтоинспекция Алтайского края предупреждает водителей о неблагоприятных погодных явлениях и просит воздержаться от дальних поездок.
"В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими условиями (снег, метель, на дорогах гололедица, местами снежные заносы, усиление ветра до 10–15 метров в секунду, местами порывы 17–20 метров, температура -9...-14 градусов с похолоданием в течение дня) Госавтоинспекция Алтайского края вновь обращается к водителям с просьбой без острой необходимости не покидать пределы населенных пунктов, быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями, отказаться от рискованных маневрирований", — говорится в обращении ГИБДД.
Напомним, что 20 декабря Алтайский край окажется под ударом снежной стихии, а к ночи пятницы, 21 декабря, температура в регионе местами опустится до отметки -36 градусов.
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упал на копчик, встал и пошел дальше.