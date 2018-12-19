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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России обсуждает перспективу выделения на одном из федеральных каналов слота для представителей регионального телевидения.
Об этом пишет broadcasting.ru, ссылаясь на заявление главы Минкомсвязи Константина Носкова в ходе выездного заседания Совета по развитию цифровой экономики в Новосибирске.
"Мы сейчас рассматриваем вопрос о выделении на одном из федеральных каналов слота для региональных компаний", — цитирует портал слова главы ведомства.
Министр отметил, что в конце текущей недели на данную тему пройдет совещание в российском правительстве, где данное решение примут как временное.
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