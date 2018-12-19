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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении врача-хирурга одной из больниц Благовещенского района. Медработника обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения им профессиональных обязанностей. Об этом пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, в ноябре 2014 года скорая доставила в районную больницу в бессознательном состоянии 35-летнего мужчину.
Хирург неправильно оценил состояние здоровья пациента и своевременно не диагностировал развитие у него массивного внутреннего кровотечения. В итоге врач выбрал консервативно-выжидательную тактику лечения мужчины, хотя пациенту требовалось экстренное хирургическое вмешательство. В итоге это привело к смертельной кровопотере.
Следствие собрало необходимые доказательства, проведя ряд комиссионных судмедэкспертиз, которые подтвердили наличие причинно-следственной связи между ненадлежащим оказанием медпомощи и смертью мужчины.
В данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.
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