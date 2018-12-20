Совладелец предприятия "Редукционно-охладительные установки", известный в Барнауле бизнесмен Михаил Дроздов впервые рассказал журналистам, для чего он планирует купить у Крайсовпрофа проблемный Дворец зрелищ и спорта. По его словам, он, как фанат хоккея, обязан сделать все, чтобы объект был сохранен и уже в следующем году там играла команда мастеров "Алтай". Других же бизнесменов, кто готов выкупить Дворец спорта, сейчас нет, хотя бизнесмен был бы рад, если бы они нашлись.

"Кто-то должен взять ответственность. Преподносится так, будто я отжал этот Дворец. Давайте кто-то другой этим будет заниматься", — ответил он.

Михаил Дроздов пояснил, что необходимо сделать все для того, чтобы объект заработал в ближайшее время, и обезопасить горожан от возможных рисков. Он готов инвестировать значительные средства, но надеется на помощь руководства региона в этом вопросе. При этом даже по предварительным подсчетам для того, чтобы устранить все замечания, необходимо 9 месяцев. Сейчас ведутся переговоры с Крайсовпрофом о покупке ледовой арены.

"Для нас это серьезный инвестпроект. Наша задача — сделать так, чтобы город не потерял этот объект. Сейчас идет процесс собирания экспертных мнений, мы инспектируем Дворец спорта. Нужно понять, в каком состоянии он находится. Если мы его покупаем — мы берем на себя серьезную ответственность, и потом будем нести за него всю ответственность", — добавил господин Дроздов.

Первый этап реконструкции подразумевает ликвидацию тех предписаний, которые сейчас вынесены со стороны МЧС. Далее постепенно должна производиться реконструкция. Дворец спорта должен стать настоящей визитной карточкой Барнаула и быть таким же современным объектом, как "Донбасс Арена". Михаил Дроздов уверен, что команда "Алтай" должна играть именно во Дворце зрелищ и спорта. Хотя возможно это не раньше, чем только со следующего сезона. После ремонта дворца бизнесмен надеется, что площадка будет использоваться для проведения массовых мероприятий, концертов и других спортивных соревнований, включая соревнования по волейболу или баскетболу.

Ранее появилась информация, что Крайсовпроф официально расторг договор аренды с фирмой "Дворец зрелищ и спорта" и в ближайшее время может продать объект бизнесмену Михаилу Дроздову, который является владельцем другого спортивного объекта — "Карандин-Арены".

В ноябре губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил спортивное мероприятие в "Карандин-Арене", где встретился в том числе и с господином Дроздовым. По информации Amic.ru, правительство края заинтересовано сохранить Дворец спорта и сделает все, чтобы объект был отремонтирован.

Из-за закрытия арены в Барнауле отменили несколько концертов звезд эстрады. Сейчас собственники Дворца — "Крайсовпроф" — вынуждены нести многомиллионные убытки. Сам спортивный объект сейчас завален снегом, к нему не прочищены дорожки, и учитывая, что рядом снежный городок, зрелище в духе постапокалиптических фильмов.