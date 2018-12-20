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Бизнесмен Михаил Дроздов рассказал, для чего он хочет купить Дворец спорта

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
По его словам, необходимо сделать все, чтобы сохранить этот объект для барнаульцев

Совладелец предприятия "Редукционно-охладительные установки", известный в Барнауле бизнесмен Михаил Дроздов впервые рассказал журналистам, для чего он планирует купить у Крайсовпрофа проблемный Дворец зрелищ и спорта. По его словам, он, как фанат хоккея, обязан сделать все, чтобы объект был сохранен и уже в следующем году там играла команда мастеров "Алтай". Других же бизнесменов, кто готов выкупить Дворец спорта, сейчас нет, хотя бизнесмен был бы рад, если бы они нашлись.

"Кто-то должен взять ответственность. Преподносится так, будто я отжал этот Дворец. Давайте кто-то другой этим будет заниматься", — ответил он.

Михаил Дроздов пояснил, что необходимо сделать все для того, чтобы объект заработал в ближайшее время, и обезопасить горожан от возможных рисков. Он готов инвестировать значительные средства, но надеется на помощь руководства региона в этом вопросе. При этом даже по предварительным подсчетам для того, чтобы устранить все замечания, необходимо 9 месяцев. Сейчас ведутся переговоры с Крайсовпрофом о покупке ледовой арены.

"Для нас это серьезный инвестпроект. Наша задача — сделать так, чтобы город не потерял этот объект. Сейчас идет процесс собирания экспертных мнений, мы инспектируем Дворец спорта. Нужно понять, в каком состоянии он находится. Если мы его покупаем — мы берем на себя серьезную ответственность, и потом будем нести за него всю ответственность", — добавил господин Дроздов.

Первый этап реконструкции подразумевает ликвидацию тех предписаний, которые сейчас вынесены со стороны МЧС. Далее постепенно должна производиться реконструкция. Дворец спорта должен стать настоящей визитной карточкой Барнаула и быть таким же современным объектом, как "Донбасс Арена". Михаил Дроздов уверен, что команда "Алтай" должна играть именно во Дворце зрелищ и спорта. Хотя возможно это не раньше, чем только со следующего сезона. После ремонта дворца бизнесмен надеется, что площадка будет использоваться для проведения массовых мероприятий, концертов и других спортивных соревнований, включая соревнования по волейболу или баскетболу.

Ранее появилась информация, что Крайсовпроф официально расторг договор аренды с фирмой "Дворец зрелищ и спорта" и в ближайшее время может продать объект бизнесмену Михаилу Дроздову, который является владельцем другого спортивного объекта — "Карандин-Арены".

В ноябре губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил спортивное мероприятие в "Карандин-Арене", где встретился в том числе и с господином Дроздовым. По информации Amic.ru, правительство края заинтересовано сохранить Дворец спорта и сделает все, чтобы объект был отремонтирован.

Из-за закрытия арены в Барнауле отменили несколько концертов звезд эстрады. Сейчас собственники Дворца — "Крайсовпроф" — вынуждены нести многомиллионные убытки. Сам спортивный объект сейчас завален снегом, к нему не прочищены дорожки, и учитывая, что рядом снежный городок, зрелище в духе постапокалиптических фильмов.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

20.12.2018 07:49
- гость -

Бизнесмен дроздов известен в Барнауле прежде всего благодаря двум смертельным ДТП, за которые он не понес должного наказания. И ещё одному трупу в Рубцовске, тоже ДТП.
Сомнительный благотворитель.

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20.12.2018 08:00
- гость -

Не верю, что такой человек может заботиться о ком то кроме себя любимого. Только ругательными словами можно охарактеризовать данное существо

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20.12.2018 08:01
Пенсионер из

Если его благотворительрость это плата за грехи ДТП которую негласно потребовало государство вместо уголовного нааазания то мне стыдно быть гражданином такооо государства. Жизнями людей тороовать нельзя. Жизнь даже самого простого человека бесценна. И пусть барнаул останется без дворца и без хоккея которого по сути на профессиональном уровне нет и не было и наверное не будет но виновный должен понести наказание.

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20.12.2018 08:31
Пенсионер из

"Преподросится так, будто я отжал этот Дворец. Давайте кто-то другой этим будет заниматься", - слова господина Дроздова.
Извините но я еще не слышал и не читал что кто-то бы возразил по поводу покупки этих руин в центре города. Личность этого человека весьма обсуждаема но в контексте других событий не связанных ни с этим дворцом ни с хоккеем.
Да делайте что хотите с дс. Нет ничего плохого и в том чтобы вместо дворца там были ЖК или ТЦ. Это не страшно. Страшнее другое...

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20.12.2018 08:32
- гость -

Семья Ракшина тоже пешика раскатывала, но к ним нет такого негатива, как к дроздову. Потому что публичному человеку нельзя отмазываться так по-бычьи очевидно. Так что Томенке нужно быть осмотрительным в связях. А дрозду теперь в Волчереченске лучше не светиться, действовать через третьих лиц.

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