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Госдума приняла закон о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Об этом пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу нижней палаты парламента.
Согласно внесенным в КоАП и УК РФ поправкам, за разжигание расовой, национальной, религиозной и иной вражды в сети и СМИ в первый раз будет предусмотрено административное наказание. Так, физлицам будет грозить штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или до 100 часов обязательных работ, или до 15 суток административного ареста, юрлицам — штраф от 250 до 500 тысяч рублей.
Если аналогичное деяние будет совершено повторно в течение года, нарушителя могут привлечь к уголовной ответственности в виде от двух до пяти лет тюрьмы.
Глава РФ Владимир Путин внес предложение смягчить наказание за экстремистские репосты 3 октября. Правительство поддержало инициативу.
Из-за президентского предложения глава Совета по правам человека Михаил Федотов заявил о необходимости начать пересмотр приговоров по данной статье. По данным Верховного суда, с 2012 по 2017 год в РФ по ч. 1 ст. 282 были осуждены свыше 1,5 тысячи человек.
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