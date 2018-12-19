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В ходе инвентаризации в медцентре онкологии им. Н.Н.Блохина в Москве обнаружили тела людей, скончавшихся более десяти лет назад. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на старшего помощника главы столичного главка СК Юлию Иванову.
По словам представителя Следственного комитета, вечером 17 декабря сотрудники медучреждения в ходе осмотра холодильной камеры нашли четыре мумифицированных тела и фрагмент нижней конечности человека. Согласно предварительным данным, они там пролежали свыше десяти лет.
Следователи проводят доследственную проверку, назначены судмедэкспертизы. Сотрудники СК опрашивают работников больницы и устанавливают причины произошедшего.
При этом в медцентре онкологии им. Блохина опровергли информацию о том, что тела нашли в онкоцентре.
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