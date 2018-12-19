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Политолог из РФ Дмитрий Куликов бросил стакан в журналиста из Польши Якуба Корейбу после того, как тот его перебил. Инцидент произошел в студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1", передает "Лента.ру".
В ходе обсуждения Соловьев заявил, что Корейба "получал зарплату в структуре, которая подчинялась министру иностранных дел" России, откуда его "выгнали пинком под зад". Затем ведущий продолжил беседу с Куликовым, а Корейба в это время, которому отключили микрофон, пытался докричаться, перебивая политолога: "Никто меня не выгнал, это вранье!" В результате Куликов кинул в его сторону стаканом.
"Это нормально? То есть это психически здоровый человек, да?" — возмутился польский журналист. "У вас есть другой регистр, кроме постоянного вопля?" — невозмутимо обратился к нему Соловьев и отвернулся. Поляк продолжил громко обращать внимание на неадекватное поведение оппонента.
"А если будете орать, я подойду и по башке врежу так, что голосовые связки провалятся в пятую точку. Я считаю, что за то, что так орал, [Куликов] мог и засветить в лоб, жаль, что попал вниз", — прокричал в ответ Соловьев.
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