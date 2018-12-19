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Дума в среду, 19 декабря, приняла закон, который отменяет национальный роуминг для сотовой связи в России. Авторами инициативы выступили депутаты от "Справедливой России" во главе с лидером Сергеем Мироновым, пишет ТАСС.
Предусматривается, что в России оператор "в своей сети связи устанавливает одинаковые условия оказания услуг подвижной радиотелефонной связи каждому абоненту независимо от того, находится ли абонент в пределах территории субъекта РФ, указанной в решении о выделении такому оператору связи ресурса нумерации, включающего в себя выделенный абоненту абонентский номер, или за пределами данной территории".
Отмечается, что абонент оплачивает телефонное соединение, которое установлено с вызываемым собеседником, который находится за пределами России. Закон вступит в силу с 1 июня следующего года.
По словам председателя Думы Вячеслава Володина, принятое депутатами решение "позволит людям сэкономить, разговаривая по телефону со своими родными, близкими, коллегами, проживающими в других регионах России". Он уточнил, что "инициаторами законопроекта изначально выступили депутаты фракции "Справедливая Россия", затем законопроект поддержали депутаты, представляющие другие политические силы, и сегодня палата вышла на консенсусное решение".
Миронов отметил, что парламентарий прошли через "довольно жесткое сопротивление сотовых операторов". Уточняется, что после вступления в силу документа россияне лишь за следующий год сэкономят 36 миллиардов рублей.
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