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Госсудья штата Вашингтон обязал Google и Facebook выплатить 455 тысяч долларов штрафа из-за того, что компании не сохранили на сайтах записи о заказчиках политической рекламы. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на Associated Press.
По словам генпрокурора штата Вашингтон Боба Фергюсона, Google выплатит 217 тысяч долларов, а Facebook — 238 тысяч по двум судебным искам, в которых компании обвинялись в несоблюдении государственного закона о прозрачности политических объявлений.
Государственные прокуроры утверждали, что компании нарушили закон, который требует вести подробные записи о том, кто платит за онлайн-политическую рекламу на платформах.
Пресс-секретарь Facebook Бет Готье сказала, что компания была рада решить данный вопрос.
"Мы прилагаем все усилия, чтобы защитить честность выборов и предотвратить иностранное вмешательство. Мы считаем, что все объявления на Facebook должны быть прозрачными", — заявила Готье.
В свою очередь в Google заявили, что в 2018 году компания развернула ряд функций для обеспечения прозрачности на федеральных выборах в Штатах, и сейчас она "ищет способы вывести эти инструменты на государственный уровень".
Иски против компаний подали после того, как госкомиссия по публичному раскрытию информации выпустила предписание, согласно которому информация о политической рекламе в цифровых компаниях, подобных Google и Facebook, должна быть общедоступна.
Прокуроры заявили, что обе компании отказались предоставить данные о политической рекламе на муниципальных выборах прошлого года по запросу газеты The Stranger.
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