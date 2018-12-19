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Депутаты в третьем чтении приняли законопроект, который устанавливает правила обращения с животными. Об этом пишет РБК, ссылаясь на сайт Госдумы.
Закон защитит животных от жестокого обращения и обеспечить безопасность людей при взаимодействии с ними.
В соответствии с документом, запрещается проводить бои с участием животных, открывать контактные зоопарки и содержать животных в непригодных для этого заведения, в том числе барах и ресторанах. Вводится запрет на пропаганду жестокого обращения с животными. Также полностью запрещается умерщвление животных под любым предлогом.
Бездомных животных должны передавать в приют, которому в течение трех дней придется разместить информацию о поступившем питомце. Закон предусматривает схему "отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания", которая позволяет избежать усыпления. Его запрещается проводить приютам без ветеринарного заключения о неизлечимом заболевании или несовместимой с жизнью травме.
Также в законе прописаны правила содержания домашних животных и нормы выгула собак. Исключено содержание диких животных в многоквартирных домах, индивидуальном жилье и приусадебных участках.
Законопроект был внесен в Думу в 2010 году, в марте 2011 года прошел первое чтение.
В декабре прошлого года ГД приняла закон об усилении наказания за жестокое обращение с животными, который предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
Комментарии
Хороший закон.
Закон предусматривает схему "отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания", которая позволяет избежать усыпления
Шизофрения