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Смольнинский районный суд Петербурга в среду приговорил к пяти годам колонии и штрафу в 400 тысяч рублей главу одного из отделов управления собственной безопасности МВД РФ Юрия Тимченко, вымогавшего у компании "Деловые линии" взятку в размере 100 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу судов Петербурга (ОПС).

Начальника 17-го отдела РУСБ ГУСБ МВД России арестовали в декабре 2016 года. Вместе с Тимченко арестовали двое предполагаемых посредников — коммерсантов Константина Марченкова и Сергея Зиновенко. Последний впоследствии был освобождён под залог в размере 2 миллионов рублей. Марченкова в мае приговорили к пяти годам условно.

Суд назначил наказание: Тимченко в виде лишения свободы сроком на пять лет в исправительной колонии общего режима с штрафом 400 тысяч рублей. Зиновенко получил четыре года условно с испытательным сроком три года.

По данным ОПС, обвинение Тимченко во взятке переквалифицировали на мошенничество в особо крупном размере.

Из материалов уголовного дела следует, что Тимченко, зная о наличии в производстве ГСУ СКР по Петербургу уголовного дела о неуплате налогов ООО "Деловые линии" в сумме свыше 1,89 миллиарда рублей, а также о наложении ареста на деньги компании в сумме не меньше 1,5 миллиарда рублей, с ноября по декабрь 2016 года не раз требовал от представителя "Деловых линий" передать ему через Марченкова и Зиновенко не менее 100 миллионов рублей за способствование снятию ареста с расчетных счетов и прекращению уголовного дела. Согласно требованиям Тимченко, 50 миллионов рублей ему должны были передать не позже 8 декабря 2016 года, еще 50 миллионов рублей — после снятия ареста со счетов.

Городское управление СКР сообщало, что вечером 8 декабря 2016 года в помещении подземного паркинга ТЦ "Галерея" Марченков и Зиновенко получили от представителя компании муляж 50 миллионов для передачи их Тимченко. Затем соучастников задержали сотрудники УФСБ России по Петербургу и Ленобласти.