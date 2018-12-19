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Киев планирует новый проход судов Украины через Керченский пролив. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова.
В ответ на вопрос, возможно ли повторение такого шага, Турчинов заявил, что с этим "нельзя медлить".
"Мы предлагаем и нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье", — заявил он в интервью Би-би-си.
Турчинов добавил, что власти пригласят представителей ОБСЕ и иных международных организаций для присутствия на кораблях во время прохода.
Секретарь СНБО подчеркнул, что пока данная инициатива не получила ответа, но выразил надежду, что "во время следующего прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив они хотя бы отправят <...> своих наблюдателей".
В российском внешнеполитическом ведомстве слова Турчинова назвали "абсолютно безответственными". Отмечается, что они призваны только "усугубить ситуацию".
В начале этой недели глава ведомства Сергей Лавров заявлял, что Украина готовит вооруженную провокацию на границе с РФ, которая намечена на конец декабря.
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