Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Алтайский край в четверг, 20 декабря, переживет снегопады, метели и резкое похолодание.
"В южных и восточных районах снег, местами метель, на дорогах гололедица, местами снежные заносы", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра. Днем в крае будет -9...-14 градусов, по северо-западу -15...-20 градусов, с похолоданием в течение дня.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 метров в секунду, по востоку порывы до 17 метров.
В Барнауле в начале дня снег, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет -12...-14 градусов, с похолоданием в течение дня до -18...-20 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.
В ночь на 21 декабря в Алтайском крае температура опустится до -26…-31 градусов, местами в южных и западных районах будет до -31…-36 градусов.
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