Фото: Amic.ru
Полицейские назвали причину аварии с автобусом на площади Октября в Барнауле. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Напомним, инцидент произошел в среду, 19 декабря, на проспекте Ленина в районе площади Октября. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в осветительный столб.
Стражи порядка поработали на месте ДТП, обеспечили безопасность движения, они выясняют обстоятельства ДТП.
Напомним, что авария находится на контроле главы города Сергея Дугина. Сообщается, что пострадали в ДТП 19 человек.
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