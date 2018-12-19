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Самолет компании "Ямал", который летел из Салехарда в Екатеринбург, столкнулся со стаей птиц, но смог штатно сесть в пункте назначения. Об сообщили пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу авиакомпании.
Уточняется, что при взлете из Салехарда самолет столкнулся со стаей птиц из-за чего левая стойка основного шасси не выпускалась. В результате командир экипажа выполнил три попытки приземлится, после чего стойка шасси аварийно выпустилась. На борту самолета находились 98 пассажиров и четыре члена экипажа.
В пресс-службе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге агентству сообщили. что рейс YC-122 штатно сел в 17:44. При посадке рейса службы аэропорта были приведены в готовность.
"Аэропорт Кольцово работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов", — добавил собеседник.
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