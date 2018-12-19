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Глава Белого дома Дональд Трамп объявил о победе над "Исламским государством" (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии. Об этом пишет РИА Новости.
"Мы победили ИГ в Сирии — единственная причина находиться там во время президентства Трампа", — написал он в своем Twitter-аккаунте.
Власти США, в частности, спецпредставитель госсекретаря Штатов по Сирии Джеймс Джеффри, ранее заявляли, что у Вашингтона в САР три цели: победа над "Исламским государством", вывод иранских военных и политический транзит.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что Трамп уже отдал приказ полностью вывести войска из САР.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что ВС США готовятся полностью уйти с северо-востока ближневосточной страны.
По данным CNN, ссылающегося на источник в военном ведомстве, данное решение принял Трамп. Канал отмечает, что сейчас в Сирии порядка двух тысяч военнослужащих.
Газета Washington Post отмечает, что Белый дом планирует полный вывод войск, в результате, наземная операция будет завершена.
В свою очередь, представитель Пентагона полковник Роб Мэннинг сообщил агентству, что Штаты продолжают работу в регионе вместе со своими партнерами.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что незаконное присутствие Штатов в Сирии представляет опасность для урегулирования кризиса.
"В полной мере этот тезис применим и к ситуации с лагерем внутренне перемещенных лиц "Рукбан", — цитирует агентство ее сообщение на брифинге.
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