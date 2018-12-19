Четверг, 20 Декабрь, 00:25

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Что вы читаете в новогодние праздники?

Спецпроекты

$ 67,11
€ 76,47
267937
Обь
38см +4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год - 2019Перемены в правительстве Алтайского краяМусорная реформа
Новости

Трамп объявил о победе над боевиками в Сирии

, ИА "Амител"
ВС США собираются полностью уйти с северо-востока ближневосточной страны

Фото: argumentua.life

Глава Белого дома Дональд Трамп объявил о победе над "Исламским государством" (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы победили ИГ в Сирии — единственная причина находиться там во время президентства Трампа", — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Власти США, в частности, спецпредставитель госсекретаря Штатов по Сирии Джеймс Джеффри, ранее заявляли, что у Вашингтона в САР три цели: победа над "Исламским государством", вывод иранских военных и политический транзит.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что Трамп уже отдал приказ полностью вывести войска из САР.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что ВС США готовятся полностью уйти с северо-востока ближневосточной страны.

По данным CNN, ссылающегося на источник в военном ведомстве, данное решение принял Трамп. Канал отмечает, что сейчас в Сирии порядка двух тысяч военнослужащих.

Газета Washington Post отмечает, что Белый дом планирует полный вывод войск, в результате, наземная операция будет завершена.

В свою очередь, представитель Пентагона полковник Роб Мэннинг сообщил агентству, что Штаты продолжают работу в регионе вместе со своими партнерами.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что незаконное присутствие Штатов в Сирии представляет опасность для урегулирования кризиса.

"В полной мере этот тезис применим и к ситуации с лагерем внутренне перемещенных лиц "Рукбан", — цитирует агентство ее сообщение на брифинге.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
00:15
Жителю Новосибирска запретили пускать беспилотники над площадью Ленина 0
23:54
Здание "Центрального телеграфа" продали за 2 миллиарда рублей 0
23:39
Реальные доходы граждан РФ в ноябре снизились на 2,9% 0
23:21
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Барнауле увеличилось до 20 человек 0
22:58
Трамп объявил о победе над боевиками в Сирии 0
22:41
Летевший в Екатеринбург самолет столкнулся со стаей птиц 0
22:21
Названа причина ДТП с автобусом на площади Октября в Барнауле 0
21:57
Киев готовит новый проход кораблей через Керченский пролив 0
21:40
19 человек пострадали в аварии с участием автобуса в центре Барнаула 0
21:21
Вымогавший 100 млн рублей офицер МВД Тимченко получил пять лет колонии 0
20:57
В Госдуме приняли внесенный 8 лет назад закон об обращении с животными 2
20:42
Суд в США оштрафовал Google и Facebook на $455 тыс. за политическую рекламу 0
20:22
Госдума отменила национальный роуминг в РФ 1
19:49
Российский политолог бросил стакан в польского журналиста на "России 1" 0
19:21
В московском онкоцентре нашли тела людей, умерших более десяти лет назад 0
19:08
Коротко о главном: отсроченная пенсия, Дворец спорта и будущее школ
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 19 декабря
18:51
ФСБ ликвидировала в Ставрополе боевиков ИГ 0
18:38
В Госдуме частично декриминализировали статью об экстремизме 0
18:21
Алтайский хирург пойдет под суд из-за смерти пациента по его неосторожности 2
17:50
СМИ: федеральные каналы выделят один слот для регионального телевидения 0
17:49
Очевидцы: автобус врезался в столб в центре Барнаула, есть пострадавшие 2
17:35
Не покидайте городов и сел: водителей на Алтае предупреждают о непогоде 2
17:22
Центробанк спрогнозировал подорожание товаров в 2019 году 3
17:16
Виталий Мутко уходит с должности президента Российского футбольного союза 1
17:02
Ученые рассказали о главной опасности сахара 0
16:55
Управляющая компания заплатит 20 тыс. за электротравму девочки в Барнауле 2
16:33
Считавшийся утраченным портрет Пушкина нашли под картиной Петрова-Водкина 0
16:21
СМИ: Украина под Новый год собирается обстрелять Крым ради новой диверсии 0
16:11
Новогодняя пешеходная: как на Мало-Тобольской строят снежный городок 4
16:04
Участковый и двое иркутян надругались над женщиной в отделе полиции 6
15:49
Заведующую детсадом в Барнауле судят за мошенничество и служебный подлог 0
15:31
Николай Чудотворец: почему его почитают и что связывает его с Санта-Клаусом 13
15:23
Visa запускает переводы с карты на карту по номеру телефона 0
15:14
Снежная буря и мороз до -36 градусов ударят по Алтайскому краю 0
15:02
СК просят проверить слова пресс-секретаря "Роснефти" о губернаторе-"дебиле" 3
15:00
Школьникам Барнаула помогают определиться с будущей профессией 0
14:55
Злостный неплательщик алиментов в Алтайском крае получил реальный срок 5
14:33
Жители Бийска возмущены качеством очистки моста от снега 0
14:30
Щедро и вкусно: стол в эту новогоднюю ночь станет вашей гордостью 1
14:25
Роскачество составило перечень безопасных детских конструкторов 0
14:15
Сотрудники завода "Ротор" получили дипломы магистров АлтГТУ 1
14:14
Илон Маск открыл первый скоростной подземный туннель под Лос-Анджелесом 2
14:04
Алтайскому краю прописали почти в три раза увеличить агро-экспорт 7
13:50
Жительнице Змеиногорска дали 7,5 лет колонии за убийство гражданского мужа 0
13:34
СМИ: Роскомнадзор потратит 20 млрд рублей на новую блокировку Telegram 19
13:21
Названа дата запуска гигантского новогоднего фонтана в центре Барнаула 4
13:12
Попов активнее Прусаковой: КПРФ составила рейтинг медийности депутатов 1
13:05
Стал известен средний размер взятки в России в 2018 году 5
12:51
Комфортная городская среда: как меняются города и села Алтайского края
Проект Amic.ru о том, что сделано в Алтайском крае в результате реализации программы "Комфортная городская среда"
12:40
Красота правит миром: "Мисс Вселенные" за последние 18 лет 5

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.