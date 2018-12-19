Фото: Amic.ru
Число пострадавших в аварии с участием автобуса на площади Октября в Барнауле увеличилось до 20 человек. Об этом сообщают в администрации города.
Напомним, ДТП произошло в среду, 19 декабря. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением и врезался в столб.
В результате за медпомощью обратились 20 человек, включая двух детей. Семь человек были госпитализированы, остальных, включая детей, направили на амбулаторное лечение. Из госпитализированных четверо — легкой степени тяжести, трое — средней степени тяжести.
По факту аварии полицейские проводят проверку. Ситуацию взял на контроль глава Барнаула Сергей Дугин.
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