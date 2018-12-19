Фото: gbtimes.com
Реальные располагаемые доходы граждан РФ (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) в ноябре текущего года, по предварительным данным Росстата, снизились на 2,9% по сравнению с октябрем 2018 года. В годовом выражении снижение также составило 2,9%, пишет ТАСС, ссылаясь на материалы Росстата.
Денежные доходы россиян в ноябре снизились на 1,9% к октябрю и выросли на 3% к ноябрю 2017 года, составив 32,322 тысячи рублей.
Среднемесячная зарплата в ноябре этого года выросла на 8,6% в номинальном (до 42,750 тысяч рублей) и на 4,6% в реальном выражении к ноябрю прошлого года. По сравнению с октябрем 2018 года рост составил 1% в номинальном и 0,5% в реальном выражении.
Численность безработных россиян в ноябре, по предварительной информации, составила свыше 3,65 миллиона человек, или 4,8% экономически активного населения. Как отмечает Росстат, по сравнению с ноябрем 2017 года численность безработных сократилась на 6%.
В госучреждениях службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы порядка 700 тысяч человек, из которых пособие по безработице получили 600 тысяч человек.
Численность экономически активного населения в ноябре этого года составила 76,2 миллиона человек, или 52% от общей численности населения страны, передает Росстат.
Комментарии