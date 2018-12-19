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Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) в ноябре 2018 года, по предварительным данным Росстата, снизились на 2,9% по сравнению с октябрем текущего года. В годовом выражении снижение также составило 2,9%, пишет ТАСС, ссылаясь на материалы Росстата.
Денежные доходы россиян в ноябре снизились на 1,9% к октябрю и выросли на 3% к ноябрю прошлого года, составив 32,322 тыс. рублей.
Среднемесячная зарплата в ноябре 2018 года выросла на 8,6% в номинальном (до 42,750 тыс. рублей) и на 4,6% в реальном выражении к ноябрю 2017 года. По сравнению с октябрем этого года рост составил 1% в номинальном и 0,5% в реальном выражении.
Численность безработных в России в ноябре, по предварительным данным, составила более 3,65 млн человек, или 4,8% экономически активного населения. Как отмечает Росстат, по сравнению с ноябрем прошлого года численность безработных уменьшилась на 6%.
В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы около 700 тыс. человек, в том числе 600 тыс. человек получали пособие по безработице.
Численность экономически активного населения в ноябре 2018 года составила 76,2 млн человек, или 52% от общей численности населения страны, сообщил Росстат.
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