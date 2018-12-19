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Здание "Центрального телеграфа" продали за 2 миллиарда рублей

, ИА "Амител"
Покупателя здания не раскрывают

Фото: sell-off.livejournal.com

"Центральный телеграф" (дочернее предприятие "Ростелекома") закрыл сделку по продаже здания в Никитском переулке в центре столицы РФ, сумма сделки составила 2 миллиарда рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение компании.

Покупателя здания компания не раскрывает. Проданное здание площадью 12 тысяч квадратных метров построили в 1978 году между Никитским и Газетным переулками в 700 метрах от московского Кремля.

"Продажа здания Центрального телеграфа в Никитском переулке стала знаковым событием и для "Ростелекома", и для рынка недвижимости в целом. Сделка реализована в рамках стратегии "Ростелекома" до 2022 года и в интересах акционеров всей группы компаний", – прокомментировал сделку глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Агентство уточняет, что в "Ростелекоме" работает программа оптимизации портфеля недвижимости, в том числе, предполагающая ее продажу или аренду. Так, например, в Москве уже были проданы здания на Зубовской площади, Тверской-Ямской улице и не только. Сейчас портфель недвижимости "Ростелекома" насчитывает порядка 20,77 тысячи объектов, что составляет свыше 8,3 миллиона квадратных метров, в том числе на города с населением свыше 100 тысяч человек (включая Москву и Санкт-Петербург) приходится чуть меньше половины всех площадей.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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