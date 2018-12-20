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Жителей двух Алтаев перед повышением тарифов на электроэнергию с 1 января призывают завершить этот год без долгов, погасив всю имеющуюся задолженность за электроэнергию, включая пеню.
Напомним, в связи с повышением ставки налога НДС с 18% до 20 %, с начала 2019 года будет проведена индексация тарифов на электроэнергию для населения и приравненных к ней категорий потребителей:
Для жителей Алтайского края:
- для городского населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками тариф увеличится на 1,6 %;
- для городского населения, за исключением населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками — на 1,8 %;
- для сельского населения — на 1,6 %.
Для жителей Республики Алтай:
- для сельского населения и городского населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками тариф увеличится на 1,7 %;
- для городского населения, за исключением населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками — на 1,6 %.
Говоря о важности погашения задолженности, заместитель генерального директора по реализации электроэнергии АО "Алтайэнергосбыт" Сергей Петров подчеркнул: "В русской традиции отдавать все долги в уходящем году и в новый вступать налегке. Мы желаем всем нашим клиентам поступить именно так, ведь платить по счетам своевременно выгодней, чем накапливать задолженность. Несовременность расчётов влечет дополнительные расходы на оплату энергоресурсов".
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