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Энергетики перед ростом тарифов просят жителей двух Алтаев погасить долги

, ИА "Амител"
"В русской традиции отдавать все долги в уходящем году и в новый вступать налегке", - отмечают в АО "Алтайэнергосбыт"

Фото: cherlock.ru

Жителей двух Алтаев перед повышением тарифов на электроэнергию с 1 января призывают завершить этот год без долгов, погасив всю имеющуюся задолженность за электроэнергию, включая пеню.

Напомним, в связи с повышением ставки налога НДС с 18% до 20 %, с начала 2019 года будет проведена индексация тарифов на электроэнергию для населения и приравненных к ней категорий потребителей:

Для жителей Алтайского края:

  • для городского населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками тариф увеличится на 1,6 %;
  • для городского населения, за исключением населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками — на 1,8 %;
  • для сельского населения — на 1,6 %.

Для жителей Республики Алтай:

  • для сельского населения и городского населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками тариф увеличится на 1,7 %;
  • для городского населения, за исключением населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками — на 1,6 %.

Говоря о важности погашения задолженности, заместитель генерального директора по реализации электроэнергии АО "Алтайэнергосбыт" Сергей Петров подчеркнул: "В русской традиции отдавать все долги в уходящем году и в новый вступать налегке. Мы желаем всем нашим клиентам поступить именно так, ведь платить по счетам своевременно выгодней, чем накапливать задолженность. Несовременность расчётов влечет дополнительные расходы на оплату энергоресурсов".

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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