Фото: rk.karelia.ru
Уголовное дело возбуждено по факту избиения до смерти мужчины на кассе магазина в городе Ивантеевке Московской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на старшего помощника руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольгу Врадий.
Уточняется, что инцидент произошел еще 16 декабря. На кассе магазина между двумя мужчинами произошел конфликт. Тогда один посетитель ударил другого кулаком в лицо, от чего тот упал, а затем подозреваемый продолжил избивать потерпевшего ногами.
Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.
По итогам доследственной проверки было возбуждено дело по статье "причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть мужчины", добавила Врадий.
Комментарии