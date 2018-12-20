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УФСБ по Крыму сообщило о задержании участника бандформирования, который причастен к энергоблокаде полуострова. В ведомстве заявили, что мужчина организовал на полуострове тайник с 12 килограммами тротила, передает "Коммерсант".
Предполагаемый преступник был задержан при въезде в Крым 12 декабря. 57-летнему россиянину предъявили обвинение по факту незаконного приобретения, хранения и ношения боеприпасов и взрывчатки.
Отмечается, что минувшей весной обвиняемый организовал в Крыму тайник с боеприпасами и взрывчаткой, которые он хотел использовать при совершении противоправных действий на полуострове. Силовики также обнаружили в тайнике 200 патронов к огнестрельному оружию.
Силовики утвверждают, что обвиняемый причастен к деятельности националистического военизированного формирования "батальон Номана Челибиджихана" (считается в РФ незаконным вооруженным формированием). Данный крымско-татарский добровольческий батальон в конце 2015 года был создан одним из организаторов экономической и энергетической блокады Крыма, бывшим вице-премьером Крыма Ленуром Ислямовым. Он заявлял, что батальон будет "наносить удары" и "освобождать" полуостров.
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