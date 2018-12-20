Фото: grozny.tv
В Чечне нашли "двойника" чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова – 18-летний Азиз Нуриев. Он также занимается спортом, но не ММА, а вольной борьбой, пишет "Вестник Кавказа" со ссылкой на kp.ru.
По данным издания, Нуриев и Нурмагомедов являются родственниками: Нуриев родился в том же районе Дагестана, что и известный боец. Поэтому они так похожи.
Нуриев признался, что именно сходство с Нурмагомедовым побудило его заняться вольной борьбой. Недавно он пообещал показать фото и видео с встречи с бойцом ММА.
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