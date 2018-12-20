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Бывшего замначальника полиции по оперативной работе ОМВД РФ по Шипуновскому району признали виновным в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями, а также в незаконном хранении боеприпасов к оружию. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Следствие и суд установили, что в начале 2016 года с целью имитации деятельности по выявлению, раскрытию и пресечению преступлений полицейский решил инсценировать совершение преступления жителем села Шипуново. Для этого путем запугивания и подкупа он попросил подбросить в дом местного жителя наркотики и патроны. Знакомый стража порядка, зная, что хозяина нет дома, проник в его жилье, где совершил кражу имущества, а также оставил переданные полицейским предметы. После поступления от потерпевшего заявления в полицию о краже непосвященные в преступный умысел подчиненные осужденного осмотрели жилище и нашли подброшенные наркотики с боеприпасами. В итоге местного жителя в дальнейшем незаконно привлекли к уголовной ответственности. Также следствием был доказан факт незаконного хранения патронов полицейским.
Преступления выявили оперативники УФСБ РФ по региону.
В ходе расследования экс-полицейский полностью признал свою вину и оказывал активное содействие следствию. По представлению следователя СК его уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а начальников правоохранителя привлекли к дисциплинарной ответственности.
Суд принял во внимание все собранные доказательства, признал бывшего стража порядка виновным и назначил ему два года лишения свободы условно.
Комментарии
Два года условно?
А если бы не вскрылось это, то сидел бы житель Шипуново лет 5 как минимум.
Получается это "руководство к действию" для работников полиции по "раскрытию" преступлений - ничего же не будет, только условно.
Вот же контрацептив в погонах ! Выбрали лучших из лучших )))
палки, палки, показатели на что только не пойдешь что бы выслужиться перед начальством .... там это было есть и будет