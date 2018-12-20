Фото: kaz.tengrinews.kz
Барнаульцев ждут восьмибалльные пробки утром в четверг, 20 декабря. Об этом свидетельствуют данные соответствующего сервиса "Яндекса".
Так, наиболее загружено движение по Павловскому тракту в районе пересечений с улицами Просторной, Попова и после кольцевого перекрестка, по улице Совесткой Армии, а также по отрезку проспекта Ленина от пересечения с улицей Северо-Западной до Кулагина. Скорость движения авто здесь не превышает 5-7 километров в час.
Кроме этого, заторы наблюдаются на отрезках улиц Матросова, Малахова, Георгиева, Власихинской, Кутузова, а также проспектов Строителей и Красноармейского.
Добавим, что в городе произошло две аварии. Автомобили столкнулись на перекрестках улица Попова — Энтузиастов, а также улица Малахова — Советской Армии.
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