Фото: vseprosobak.ru
В кинологической ассоциации РФ официально зарегистрировали новую породу собак, которую назвали шалайкой. Данная порода представляет собой гибрид шакала и ненецкой лайки, пишут "Известия", ссылаясь на РЕН ТВ.
Эти собаки внешне похожи на волков или лис. Отмечается, что они являются великолепными охотниками, а также одинаково хорошо переносят мороз до -70 градусов и экстремальную жару. Кинологи отметили, что породу выводили около 40 лет.
По данным издания, шалаек уже набирают в полицию и службы безопасности аэропортов. Кроме этого, поступило много заказов от зарубежных правоохранителей, но пока за границу шалаек продавать не хотят.
Комментарии
Лайкал как-то по удачнее звучит, но как назвали так назвали
но пока за границу шалаек продавать не хотят.
и правильно делают. поддерживают санкции, значит балалайку им под нос, а не шалайку
у моих соседей тоже новая порода- пустолайки.