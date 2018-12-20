Фото: vk.com/barneos22
Четыре человека остаются в больнице скорой медицинской помощи после ДТП с участием автобуса, произошедшего накануне вечером.
По данным регионального Минздрава, из семи госпитализированных в БСМП трое выписаны на амбулаторное лечение. Четверо остаются в стационаре.
У одного из госпитализированных травма легкой степени тяжести, у троих — средней степени тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним, ДТП произошло в среду, 19 декабря, на площади Октября. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в столб. В результате за медпомощью обратились 20 человек, включая двух детей.
Комментарии
как там можно не справится, там разогнатся то негде.
Может водитель пожилой был, мож сплохело, а где ему ещё до пенсии в 65 работать если он больше ничё не умеет ?!?!?!?!?!
Водитель женщина и совсем не пожилая. Судя по инстаграмм
20.12.2018 09:29
Kimi
поделитесь ссылкой. хочется посмотреть какие люди нас убивают))
Написано же-водитель 1992г.р.
Водитель женщина вчера же писали
женоненавистники второй день визжат от негодования
а как в день по 10 аварий с водителем мужчиной так это норма для них
баба за рулем = обезьяна с гранатой или автоматом!!!