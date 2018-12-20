Заксобрание Алтайского края согласовало Александра Руднева на пост главного прокурора региона. За его кандидатуру, которая была единственной, проголосовали все 66 депутатов, присутствовавших на сессии в четверг, 20 декабря.
После согласования к представлению в АКЗС это решение будет направлено генеральному прокурору РФ. Назначает на эту должность президент России.
Кандидатуру Руднева депутатам представлял заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский.
"Его опыт работы, организаторские способности, умение настраивать подчинённых на исполнение закона будут способствовать организации работы прокуратуры", — сказал Малиновский.
Сам Руднев напомнил, что последние восемь лет работал заместителем прокурора Волгоградской области. Волгоград и Алтай — регионы близкие по численности населения и имеющимся проблемам, отметил он.
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