Исполнить это новогоднее желание для Артема с диагнозом ДЦП Фонд "Облака", к сожалению, не сможет, но в наших силах дать ему возможность заниматься любимым делом, ведь сейчас вся его жизнь заключена в шахматах.

Благотворительный фонд "Облака" объявляет сбор на исполнение новогоднего желания 15-летнего Артема и подарит ему электронную шахматную доску.

Сумма сбора 37 900 рублей.

Когда видишь впервые улыбку Артема, то совершенно невозможно не влюбиться. Его добрые и лучистые глаза просто притягивают к себе своим теплом и чистотой сердца. Артем не обычный подросток. Ему всего 15 лет, и он прикован к коляске, по словам врачей, навсегда.

Иногда судьба выбирает нам тот путь на этой земле, который мы не в силах изменить. Но как объяснить это будущему мужчине, который мечтает о заветном. Ходить, бегать, любить и мечтать. Как обычный человек на свете.

Артем заехал в Фонд по дороге на лечебную гимнастику. Машина не смогла припарковаться к стороне дороги, где расположен офис Фонда. Артем не может самостоятельно ходить, и выйти из машины через скользкую дорогу я не могла его заставить. Так мы познакомились в машине с Артемом, самым чудесным ребенком на свете, который завоевал уже 7 медалей за три года во всевозможных шахматных турнирах.

В ответ на вопрос "Какая твоя самая заветная мечта?" Артем сказал так уверенно, словно разбуди его среди ночи, и ответ будет тот же: "Только одна — ходить".



Артем верит, что если он продолжит заниматься в клубе "Патриот" силовыми упражнениями, то у него окрепнет спина, пальцы станут послушными и он сможет не только более спокойно играть в шахматы, но и писать письма, сочинения и набирать тексты на клавиатуре.

Когда Артему исполнилось 9 лет, его бабушка Галина Михайловна подсела к нему на краешек постели и поставила доску с шахматами на колени. "Теперь мы будем с тобой играть в шахматы", — сказала она безапелляционным голосом, и Артем всего за несколько месяцев не только научился играть в шахматы, но и стал выигрывать у бабушки.

Артем совершенно ясно помнит этот день, когда его руки впервые пытались ухватиться за шахматную фигуру. Сколько усилий ему пришлось совершить, чтобы укротить спастику рук и умело передвигать фигуры по шахматной доске.

Пока Артем рассказывает Фонду о своем увлечении и мечтах, его мама вспоминает момент рождения Артема и что случилось после. Артем появился на свет непросто. Роды прошли очень тяжело, и первые 6 часов Артем не мог самостоятельно дышать. В эти самые первые и важные шесть часов его жизни в нашем мире с ним случилось самое страшное — кровоизлияние в головной мозг, которое приковало его к коляске и постели.

Наташа и Вячеслав (папа Артема — прим.ред.) приняли решение не сдаваться. Они боролись за его жизнь и за его интеллект с самых первых дней. Возможностей на дорогостоящее лечение не было, но папа взял самые сложные строительные объекты по отделке и хватался за любую работу, чтобы оплатить лечение Артему.

И сейчас Вячеслав пропадает сутками на работе, чтобы у Артема была возможность ходить на дополнительные секции, кружки и клубы. День у Артема расписан по минутам, и это не дает возможность ему падать духом. Все эти занятия, встречи с людьми, учеба в школе и постоянные поездки на турниры словно помогают ему ощутить, что он такой же, как и все подростки в его возрасте.

У Артема есть практически все, о чем только может мечтать подросток с ДЦП в жизни, рядом любящие мама и папа, два маленьких братика и свой дом. Папа построил дом своими собственными руками. Только иногда не хватает денег на простые вещи, потому что отец старается дать все для Артема, чтобы его реабилитация не прерывалась ни на один день. Родители также верят в то, Артем сможет ходить. Когда-нибудь.

А пока с вашей поддержкой Фонд "Облака" может осуществить настоящее желание Артема. Это новогоднее пожелание он загадал после того, как впервые в шахматном клубе "Белая Ладья" он увидел в классе настоящие электронные шахматы. Раньше он только читал о них и видел по телевизору. А теперь у него был шанс их потрогать и в них поиграть.

Электронные шахматы — это не просто планшет с расстановкой фигур. Это электронная шахматная доска DGT с фигурами. С её помощью можно транслировать в интернет в режиме реального времени все сделанные на доске ходы, а также показания шахматных часов (поддерживает шахматные часы DGT 3000). К доске можно подключить дополнительные доски (до 12 штук). Все партии, которые играются на всех досках, вы можете транслировать на вашем сайте в режиме онлайн. Партии автоматически сохраняются, а затем их можно экспортировать в PGN-формат. Есть возможность анализировать каждый сделанный ход. Именно такие доски используют на всех шахматных турнирах, включая чемпионат мира по шахматам. На точно такой же доске играли все выдающиеся шахматисты современности, такие как Карлсен, Карякин, Ананд, Крамник, Топалов, Аронян, Морозевич, Гельфанд, Свидлер, Иванчук.

Артему она просто жизненно необходима по той простой причине, что играть на этой доске можно из положения лежа. Когда Артем играет в обычные шахматы, то после 30 минут напряженного положения спины сидя у Артема сводит мышцы, и удерживать спину прямой очень тяжело. Когда мама Артема и его тетя Оксана сказали, что это не самое главное в жизни и они это понимают, и вряд ли Фонд сможет взять их письмо, сложно сдерживать боль в сердце.

Как тяжело сравнивать в одно и то же время в нашем мире две совершенно разные судьбы, вот малыш, который здоров, и он может ходить, бегать и разговаривать, играть, хулиганить и рисовать. Но у него нет своего дома, нет отца и нет полноценного завтрака.

И вот подросток, Артем, который не может ходить, бегать и у которого среди друзей нет здоровых подростков, а только такие же, как и он, особенные дети. Он нашел смысл в жизни — шахматы, и он стал настоящим чемпионом в своей категории. У него есть счастливая семья, пусть она простая, обычная, но они всегда рядом с ним. И он мечтает о шахматах.

Сравнивать мучительно больно и тяжело. Ведь пожелания этих двух совершенно разных детей для Фонда равноценны.

И мы принимаем решение помочь Артему и стать его друзьями. Ведь у него впереди будут настоящие турниры. И мы хотим принять участие и развить его талант. Помочь чемпиону стать настоящим чемпионом.

И мы верим в волшебство Нового года, а значит, уже сегодня мы все вместе объединимся и сможем собрать средства, чтобы купить настоящие электронные шахматы для Артема и сопровождать его нашими молитвами на все будущие великие чемпионаты!

Электронная шахматная доска DGT с фигурами стоит 37 900 рублей, и ее нужно заказывать из Москвы. Транспортные расходы фонд "Облака" берет на себя и приглашает каждого, кто верит в новогодние чудеса и верит в нашего Артема, совершить пожертвование и помочь осуществить желание самого удивительного подростка в нашем городе!

Реквизиты для перевода с сообщением: "Артему чемпиону!"

пожертвование через сайт: www.fondoblaka.com/pozhertvovat

через Сбербанк-онлайн №4276020427762163, зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда);

по номеру телефона, привязанного к вашей карте Сбербанка: +79609612442, Семененко Д.А.;

отправить смс на короткий номер 3434 с кодовым словом Облака 300 (сумма после пробела может быть от 50 рублей).

В каждом из способов пожертвования важно указать имя семьи, которой вы решили помогать. Здесь сообщение: "Артему чемпиону!".



Спасибо Вам за Вашу Веру. За Ваши Сердца. За то, что Вы всегда поддерживаете детей и Фонд "Облака"!



Огромная просьба для постоянных читателей и друзей фонда "Облака": расскажите об Артеме на своей странице, и тогда мы сможем помочь как можно большему количеству людей узнать о настоящих историях помощи, ведь каждому из нас присуще чувство сострадания и любви, пусть даже это будет совершенно чужой для нас человек, но он живет с нами в одном городе, он рядом, и ему нужна наша поддержка.



Адрес фонда "Облака" в Барнауле:

пр. Социалистический, 34, офис 101 (средний вход в здание)

Телефон фонда: (3852) 590-180

Сайт фонда

Также фонд представлен во всех социальных сетях России.

#облакафонд #помощьдетям #димесердце #новоесердце #барнаул22​