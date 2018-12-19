Нужно ли Барнаулу так много новогодних елок? Опрос

Барнаул вовсю готовится к Новому году. Город украшен разноцветной иллюминацией, а на улицах радуют прохожих нарядные ели. Отметим, в этом году городских новогодних площадок будет больше: помимо традиционных елей в каждом районе Барнаула снежный городок появится на пешеходной Мало-Тобольской.
На днях установили новогоднюю ель высотой 6,5 метра на территории бывшего стадиона "Мотор" (улица Эмилии Алексеевой, 71в). Недалеко от елки залили каток. Сейчас Праздничное открытие этой новогодней состоится 28 декабря в 15:00.
Также голубую ель установили перед зданием Дома культуры в Научном Городке. Ее высота составляет 12 метров. Здесь новогодний городок 21 декабря.
Продолжаются работы и на площади Сахарова, на улице Мало-Тобольской и в других районах города. А мы решили выяснить у барнаульцев, нужно ли Барнаулу так много новогодних елок?
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