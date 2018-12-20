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Соединенные Штаты расширили санкционные списки против РФ. Под ограничительные меры попали 18 физлиц и четыре СМИ, пишет РИА Новости.
Из упомянутых в списке санкций в рамках закона CAATSA восемнадцати россиян 15 названы сотрудниками ГРУ.
В частности, под ограничениями оказались Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которых на Западе подозревают в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Также в перечень включена сотрудница компании Project Lakhta Елена Хусяйнова.
Санкции введены против таких СМИ, как агентство новостей ФАН, ООО "Экономика сегодня", ООО "Невские новости" и usareally.com.
При этом Минфин США собирается через 30 дней отменить санкции против En+, "Русала" и "Евросибэнерго". В то же время бизнесмен Олег Дерипаска из списка ограничений исключен не будет, и его активы, в которых ему принадлежит свыше 50%, останутся заблокированы.
Комментарии
Правильно пиндосы занесли в список Анатолия Чепигу и Александра Мишкина.А то они прибудут в пиндостан и кого-нибудь траванут боевым отравляющим веществом советского происхождения.Пиндосы не дураки,однако.