19 декабря опорный Алтайский государственный университет с официальным визитом посетил врио руководителя Сибирского территориального управления Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Алексей Колович.
Алексей Арсентьевич, возглавивший Сибирское территориальное управление Министерства в августе 2018 года, в ходе визита принял участие в заседании Совета ректоров Алтайского края и Республики Алтай, а также побывал в стенах опорного вуза региона. Глава территориального управления с интересом ознакомился с различными направлениями научной деятельности АлтГУ, посетив НИИ биологической медицины, Российско-американский противораковый центр и инжиниринговый центр "Промбиотех".
Руководители научно-исследовательских подразделений АлтГУ познакомили гостя с особенностями работы их структур, рассказали о последних достижениях и ближайших планах. Во время визита Алексея Коловича в АлтГУ было уделено особое внимание обсуждению перспектив реализации проектов, входящих в программу развития опорного университета Алтайского края. Акценты были сделаны на двух направлениях — применении современных разработок в области агробиотехнологий для повышения эффективности работы агрохозяйств и разработках, связанных с увеличением производства лекарственного сырья природного происхождения для разработки новых лекарственных средств.
"Мне удалось ознакомиться с характером деятельности трех научно-исследовательских подразделений Алтайского госуниверситета. Меня впечатлило все! Особо актуальны, на мой взгляд, для Алтайского края разработки АлтГУ в области агропромышленного комплекса, которые помогают решить ряд актуальных проблем сельского хозяйства. Это та продукция, которая производится в инжиниринговом центре АлтГУ "Промбиотех". Научным подразделениям вуза следует и далее решать проблемы взаимодействия с бизнесом, вывода результатов своих исследований на промышленный уровень, — отметил по итогам визита Алексей Колович. — Нужно продолжать идти к более тесной интеграции с академическими институтами и вузами других регионов, которые занимаются аналогичными разработками. Ну, а в целом,— все просто великолепно!"
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