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Подросток брызнул в лицо из перцового баллончика стражу порядка в московском районе Пресня. Поводом для этого стало замечание полицейского, передает ТАСС сообщение пресс-службы главка столичной полиции.
Уточняется, что инцидент произошел днем 19 декабря. Инспектор по делам несовершеннолетних увидел на улице подростка, курившего в общественном месте, и сделал ему замечание. "В ответ несовершеннолетний брызнул в глаза полицейскому из баллончика с перцовым газом", — сообщили в полиции, подчеркнув, что потерпевшему полицейскому пришлось обратиться за медпомощью.
По факту произошедшего в данный момент проводится доследственная проверка. В сообщении сказано, что здоровье полицейского оказалось вне опасности, после оказания медпомощи он вернулся к работе.
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