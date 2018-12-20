МТС до 1 января 2019 года обновит системы всех собственных онлайн-касс под новую ставку НДС — 20%. Обновление пройдет автоматически и станет абсолютно бесплатной для всех владельцев касс МТС. Данные аппараты поддерживают и новый протокол передачи фискальных данных – таким образом, МТС бесплатно приведет собственные кассы в соответствие с изменениями законодательства, которые начнут действовать с начала 2019 года.
МТС вышла на рынок онлайн-касс осенью 2017 года и присутствует на рынке под брендом МТС-Касса. Обновление всех моделей кассового оборудования произойдет для пользователей автоматически - важно, чтобы на кассе клиента была установлена верная дата, тогда обновление системы произойдет вовремя. Обновления будут загружены на все кассы, подключенные к интернету. Ставка НДС изменится 1 января 2019 года как в самой кассе, так и в товароучетной системе.
Владельцам онлайн-кассы МТС не потребуется нести дополнительных расходов и на изменение формата фискальных данных (ФФД) — после 31.12.2018 ФНС не будет принимать чеки в “старом" формате ФФД 1.0. МТС уже на всех кассовых аппаратах использует новую версию ФФД — 1.05. До конца 2018 года компания также не будет взимать с клиентов плату за использование облачного товароучетного сервиса, с помощью которого предприниматель может создавать более сорока видов отчетов: вести учет товаров, контролировать результаты торговли, разрабатывать программы лояльности для покупателей и мотивационные программы для продавцов. Прямо в системе владельцы касс могут сортировать товары по прибыли, обороту и реализации, а также удаленно следить за средним чеком, выручкой, временем открытия и закрытия магазина.
Почему это важно знать?
Согласно ФЗ №303 с 1 января 2019 года в России вырастет налог на добавленную стоимость — с 18 до 20%. В этой связи производителям ККТ необходимо провести специальные обновления касс до установленного законом срока (перепрошивка аппарата, обновление кассовой программы и ставки НДС у товаров в кассе). За старую ставку НДС предпринимателям грозит штраф до 10 000 рублей, согласно ч.4 ст.14.5 КоАП. На первый раз нарушители могут отделаться предупреждением, в случае повторных нарушений с ИП взыщут от 1500 до 3000 рублей, с юридических лиц – от 5 000 рублей до 10 000 рублей.
Другой нормативный акт предусматривает штраф за использование старого формата фискальных данных – штраф за нарушение взимается в зависимости от суммы расчета, для предпринимателей составляет не менее 10 000 рублей, для юридических лиц – не менее 30 000 рублей.
В связи с регулярными изменениями законодательства для предпринимателей возрастает роль оперативно обновляемого программного обеспечения касс. Так, в 2019 году запланировано введение маркировки следующих товарных групп: табачной продукции, обувных товаров, определенных категорий предметов одежды и других товарных групп. Благодаря использованию облачного товароучетного сервиса касс МТС, предприниматель всегда сможет осуществлять торговлю в соответствии с изменениями в законе.
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