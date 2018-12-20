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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о ведении информационной войны в мире на нескольких фронтах. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на "Россию 24".
"Скорее это война, чем не война. Безусловно, война. Причем это война, которая, скажем так, здесь несколько полей сражений", — рассказал в интервью Песков, приведя в пример войну в США между президентом Дональдом Трампом и СМИ, а также войну главы Франции Эммануэля Макрона с RT.
Представитель Кремля отметил, что "когда СМИ распространяют ложь, и причем это не ложь случайная, это злонамеренная ложь. Особенно часто это встречается в отношении нашей страны, когда СМИ используются для попыток демонизации нашей страны. Это разве не война? Это война".
Песков отметил, что в текущем веке людям нужно быстро передавать информацию, нет времени на ее анализ, из-за чего теряется качество. "Как с этим быть, что с этим делать? Как бороться с безопасностью в киберпространстве? Мы не знаем, не знает ни одна страна", — добавил он, посетовав, что Россия хочет сотрудничать в данной области с другими странами, однако ей отказывают в этом.
Комментарии
..руки как утюги...кругом одни враги
А как насчет информационной войны со своим населением?!
Эта братва лжет нам ежедневно и ежечасно, но изображает из себя белых и пушистых...
Письков много говорит !!!
Ссыт в глаза и говорит: Всё божья роса