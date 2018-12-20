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Депутат Госдумы призвал алтайские власти немедленно выкупить Дворец спорта

, ИА "Амител"
Даниил Бессарабов уверен, что спортивный объект должен принадлежать народу

Фото: ХК "Алтай"

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов уверен, что краевые власти должны как можно скорее решить проблему закрытого Дворца зрелищ и спорта в Барнауле, а сам спортивный объект должен принадлежать народу, поскольку построен на народные деньги. Об этом он заявил на своей страничке в Instagram.

По его словам, здание требует серьезного ремонта и замены системы противопожарной безопасности. Если эти проблемы не устранить, то наш легендарный спортивный и культурный объект быстро придет в негодность. Меры нужно принимать срочно — и варианты решения проблемы могут быть различными.

"Мое мнение — Дворец должен принадлежать краю и всем его жителям. Если безвозмездно передать Дворец в краевую собственность, это даст шанс восстановить его в т.ч. за счет федеральных средств. Лично я считаю такой вариант самым разумным. Не стоит пытаться заработать на перепродажах общественного достояния — это неправильно и несправедливо", — написал депутат.

Он рассказал, что ему постоянно поступают обращения от жителей города, которые разделяют данную точку зрения. Господин Бессарабов обсуждал тему продажи здания с председателем Крайсовпрофа Иваном Пановым.

"Важно помнить — наш Дворец возводился на народные средства. Главное его назначение — служить всем жителям Алтайского края", — подытожил народный избранник.

Неизвестно, как повлиял этот разговор, но уже известно, что после Нового года Дворец, скорее всего, будет продан известному бизнесмену Михаилу Дроздову. Последний уже заявил Amic.ru, что намерен за 9 месяцев отремонтировать здание, устранить все нарушения и вернуть в стены профессиональный хоккей.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

20.12.2018 10:58
Гость

решил против ветра что ли .....

0  0
20.12.2018 11:11
- гость -

"Даниил Бессарабов уверен, что спортивный объект должен принадлежать народу".
***********************************
Бессарабов, ты прикалываешься или просто троллишь?

0  0
20.12.2018 11:42
- гость -

сколько такого вот при СССР на народные средства возводилось? А потом ушло к кому-попало

0  0
20.12.2018 11:42
- гость -

Да хоть кому пусть принадлежит, только не персонажу завалившему двоих людей в пьяных ДТП

0  0
20.12.2018 11:59
Гость

И не только дворец спорта должен принадлежать народу то, и так уже все пораспродано на благо коммерческих строек и бизнеса

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