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Пилотируемый космический корабль "Союз МС-09" с возвращающимися на планету участниками длительной экспедиции 56/57 отстыковался от МКС и летит к Земле. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Центр управления полетами (ЦУП).
"Произведена расстыковка космического корабля "Союз МС-09" и Международной космической станции. По результатам анализа телеметрической информации, процедура прошла штатно. По докладу командира космического корабля, замечаний нет", — сказал представитель центра.
Со станции возвращаются российский космонавт Сергей Прокопьев, астронавты NASA и Европейского космического агентства Серена Ауньон и Александер Герст. В 07:11 мск "Союз МС-09" включает двигатели на торможение и начнет сход с орбиты. Посадка "Союза" ожидается в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане в 08:03 мск.
Уточняется, что экипаж возвращается на Землю на корабле, в бытовом отсеке которого в августе текущего года было найдено просверленное отверстие. Космонавты Прокопьев и Олег Артемьев закрыли его двумя слоями герметика. В ночь с 11 на 12 декабря Прокопьев с Олегом Кононенко выходили в открытый космос для осмотра отверстия в обшивке "Союза". Они вскрыли теплоизоляцию и противометеоритную защиту, осмотрели и сфотографировали отверстие, а также взяли пробы с поверхности.
Агентство подчеркивает, что операция по вскрытию противометеоритной защиты в космосе проводилась впервые в истории мировой космонавтики. Прокопьев вернет данные пробы вместе с образцами микрометеоритной защиты на Землю в специальных изолирующих контейнерах для дальнейшего исследования экспертами.
В ракетно-космической отрасли заверили, что отверстие в "Союзе" не помешает возвращению экипажа, поскольку оно находится в бытовом отсеке корабля.
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