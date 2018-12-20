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Правила проведения митингов и пикетов ужесточили в Алтайском крае

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Теперь за отмену мероприятия без уведомления организатору грозит штраф

Фото: Александра Черданцева

Правила проведения митингов и пикетов в Алтайском крае стали жестче. Теперь организаторам необходимо уведомлять власти об отмене мероприятий, иначе штраф. Поправки в краевой закон внесли депутаты Заксобрания на сессии в четверг, 20 декабря.

Глава правового комитета АКЗС Андрей Осипов уточнил, что поправки внесены в соответствии с федеральным законодательством. Теперь организатор публичного мероприятия обязан письменно сообщить в органы местного самоуправления об отмене проведения акции. Подать заявление нужно не позднее чем за один день до дня проведения. Также организатор должен проинформировать граждан как потенциальных участников публичного мероприятия.

"Власти несут расходы по установке металлодетекторов, оплате работы полиции и медиков, которые дежурят на таких мероприятиях. Отказ организатора мероприятия от проведения без уведомления власти и участников влечет необоснованные финансовые и временные затраты", — прокомментировал Осипов.

За нарушение правил организации и проведения публичного мероприятия физлицу грозит штраф от 5000 до 25 000 рублей.

Большинство депутатов поддержали такую поправку. За проголосовали "Единая Россия" и ЛДПР.

Так, глава фракции ЛДПР Владимир Семенов сказал, что либерал-демократы, как оппозиционная фракция, пытались рассмотреть какие-то ограничения, но не нашли их.

"Для проведения любого общественного мероприятия никаких дополнительных ограничений не вводится. Вводится обязанность уведомить, что оно будет проведено. Я считаю, что все мы должны понимать: любое мероприятие несет затраты финансовые, людские ресурсы. Когда сотрудники полиции находятся в одном месте, это, возможно, какие-то не предотвращенные преступления. Обязанность каждого, кто проводит публичное мероприятие, заявить о его отмене. Нет никакой сложности принести письменное заявление о том, что мероприятие проводиться не будет", — пояснил Семенов.

Фракция "Справедливая Россия" от голосования воздержалась. 

"Мы пониманием, что это приведение в соответствие федеральному закону (норма все равно будет работать, даже если её не принять на краевом уровне — прим.ред.). Но нас давно смущает общий тренд ужесточения процедуры организации. Она из де-юро уведомительной превратилась в разрешительную. Очень сложно провести, всегда есть основания для отказа у органов власти, огромные драконовские штрафы", — сказал глава фракции "СР" Александр Молотов.

Его коллега по партии Василий Железовский вообще считает, что обязанность согласовывать с властями — это противоречие Конституции.

Против выступила и часть коммунистов. Депутат Вероника Лапина считает, что у власти и так есть достаточно рычагов, чтобы мешать проведению таких мероприятий, затягивая согласование или вовсе отказывая в нем, сводя личные счеты с организаторами:

"Уверена, что органы МСУ будут писать заявления в полицию на организаторов, когда захотят создать им неприятности".

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.12.2018 13:09
- гость -

Конституция не предусматривает разрешений для проведения митингов и пикетов, это неотъемлемое право граждан страны.

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20.12.2018 13:30
- гость -

"Власти несут расходы по установке металлодетекторов, оплате работы полиции и медиков, которые дежурят на таких мероприятиях"

Полиция и медики ведь и так получают зарплату из бюджета. Про какие еще расходы идет речь? Депутат Семенов даст пояснения?

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