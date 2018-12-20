Фото: vk.com/barneos22
Барнаульские перевозчики усилили контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения после серьезной аварии с участием автобуса маршрута №35, которая произошла вечером 19 декабря на площади Октября.
Об этом было заявлено в рамках оперативного совещания рабочей группы, созданной по поручению главы города Сергея Дугина для анализа происшествия.
Начальник отделения технического надзора УМВД России по Барнаулу Дмитрий Бобров отметил, что в настоящее время проводится дознание, а сотрудники ГИБДД изучают все обстоятельства происшествия.
Уже известно, что дорожное полотно на момент аварии было в нормальном состоянии.
Напомним, что в результате ДТП с участием автобуса пострадали 20 человек. Четверо в настоящее время находятся в больнице.
Комментарии
вот уже и дорога стала нормальной
Вечером дорожное полотно не могло быть в нормальном состоянии, вчера весь день метель была. То, что было худо-бедно расчищено утром, к вечеру опять засыпало.