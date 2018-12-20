Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко призвал коллег-депутатов не ссориться, выходя из стен парламента, а обниматься и дружить. Так мило он поздравил их с наступающим Новым годом, передает с сессии АКЗС корреспондент Amic.ru.
"Коллеги, поздравляю всех с Новым годом. Всем мира, добра, счастья и удачи. Мы можем ссориться (имеет в виду разные позиции фракций по некоторым вопросам — прим.ред.), но выходя из стен парламента, давайте будем обниматься и идти по жизни как настоящие друзья. Нам есть чем гордиться и дорожить", — сказал Романенко.
20 декабря состоялась последняя в этом году сессия. Депутаты согласовали представление о назначении прокурором региона Александра Руднева, ужесточили закон о митингах и закон о защите особо охраняемых природных территорий, рассмотрели ряд других вопросов.
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