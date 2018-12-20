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Дед Мороз: как он появился и где его найти

, ИА "Амител"
Каждый год сказочный добряк заставляет и детей, и взрослых поверить в чудо

Заснеженные улицы, наряженная елка, мандарины на столе. Список новогодних символов России был бы неполным без Деда Мороза. Каждый год сказочный добряк заставляет и детей, и взрослых поверить в чудо.

Образ Деда Мороза формировался постепенно, складываясь из деталей восточнославянских поверий и литературных трудов. Современный Дедушка, который приходит под Новый год с мешком подарков, — персонаж довольно молодой, ему не больше 100 лет.

В мифологии восточных славян зимой заправляли делами духи холода — Трескун, Карачун и Зимник. Со временем духи объединились в единого персонажа, и Мороз-воевода поселился в народном творчестве. Свою лепту в создание канонического образа Деда Мороза внес писатель Владимир Одоевский. Сказка "Мороз Иванович" повествует о жителе ледяной страны, к которому попадают дети. В волшебной истории персонаж выставлен в роли справедливого наставника и воспитателя — за хорошую работу и послушание Мороз одаривает положительную героиню серебряными монетами.

В русской литературе 19 века будущий любимец детворы появился еще несколько раз, но все в обличье злого повелителя зимы. Жестокий и властный старец стал главным героем поэмы Николая Некрасова "Мороз – Красный нос", пьесы Александра Островского "Снегурочка" и одноименной оперы Николая Римского-Корсакова.

А закат 19 века ознаменовался появлением сказки "Морозко", где персонаж превратился в доброго дедушку, каким мы его и видим сегодня в конце каждого года.

К началу перестройки главный хозяин новогодних праздников стал обзаводиться собственными резиденциями. Сегодня у Деда Мороза не один адрес — география проживания новогоднего персонажа растянулась от Москвы до Мурманска, и в каждый город можно написать письмо с просьбой о подарке, что ребятишки с удовольствием и делают.

И, конечно, с особым удовольствием детки любят приходить к сказочному волшебнику в гости. В этом году с 20 декабря Дедушка Мороз ждет всех в своей резиденции в торгово-развлекательном центре Пионер.

Дед Мороз со сказочными героями будет ждать ребятишек по будням 20, 21, 27, 28 декабря 2018 года с 16.00 до 18.00, а также в выходные и праздничные дни 22, 23, 29, 30 декабря 2018 года и все новогодние каникулы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 января 2019 года с 12.00 до 14.00. А 30 декабря и 13 января приглашаем на празднование Нового года с играми, танцами и подарками.

И немного волшебства от ТРЦ ПИОНЕР. Все дни работы резиденции можно делать фото с Дедушкой и волшебными героями, размещать фото в соц.сетях с новогодним желанием ребенка и хэштегами #трцпионер #новыйгод2019 #волшебство. 13 января на закрытии резиденции три выбранных определенным образом желания будут исполнены.

ТРЦ "ПИОНЕР"
г. Барнаул, Ленина проспект, 102в
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На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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